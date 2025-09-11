11 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Zeytin daldan inmeden fiyatı uçtu! Zeytinyağı fiyatları neden yükseldi?
Zeytin daldan inmeden fiyatı uçtu! Zeytinyağı fiyatları neden yükseldi?

Zeytin daldan inmeden fiyatı uçtu! Zeytinyağı fiyatları neden yükseldi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 16:32
Tarımdaki bazı ürünlerde yaşanan rekolte düşüşü maalesef zeytinde de başgösterdi. Üreticilere göre bu sene rekolte yarı yarıya azalacak gibi. Zeytin daha dalında ama rekoltenin az olacağı haberi bile fırsatçıları harekete geçirdi. Bazı uyanıklar depolardaki zeytinyağlarına fahiş zamlar yaptı.
