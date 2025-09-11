Zeytin daldan inmeden fiyatı uçtu! Zeytinyağı fiyatları neden yükseldi?

Tarımdaki bazı ürünlerde yaşanan rekolte düşüşü maalesef zeytinde de başgösterdi. Üreticilere göre bu sene rekolte yarı yarıya azalacak gibi. Zeytin daha dalında ama rekoltenin az olacağı haberi bile fırsatçıları harekete geçirdi. Bazı uyanıklar depolardaki zeytinyağlarına fahiş zamlar yaptı.

