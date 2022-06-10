Zeynep Bastık ve Tolga Akış Edis yüzünden mi boşanıyor?

7 Temmuz 2021'de Çeşme'de menajer sevgilisi Tolga Akış ile evlenen pop müziğinin yükselen yıldızları arasında yer alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık boşanıyor iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Şoke eden ayrılığın perde arkası ise ortaya çıktı.