10 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zeynep Bastık ve Tolga Akış Edis yüzünden mi boşanıyor?

Zeynep Bastık ve Tolga Akış Edis yüzünden mi boşanıyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2022 12:35
7 Temmuz 2021'de Çeşme'de menajer sevgilisi Tolga Akış ile evlenen pop müziğinin yükselen yıldızları arasında yer alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık boşanıyor iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Şoke eden ayrılığın perde arkası ise ortaya çıktı.
Ankara’da suç örgütü çökertildi!
Ankara'da suç örgütü çökertildi!
Türk asıllı vatandaş Fransız polisince öldürüldü iddası
Türk asıllı vatandaş Fransız polisince öldürüldü iddası
Zeynep Bastık ve Tolga Akış Edis yüzünden mi boşanıyor?
Zeynep Bastık ve Tolga Akış Edis yüzünden mi boşanıyor?
İETT’den bir skandal daha! Yolcular mahsur kaldı
İETT'den bir skandal daha! Yolcular mahsur kaldı
Kadını tartaklarken işçilerden dayak yedi
Kadını tartaklarken işçilerden dayak yedi
Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden ekranlarda!
Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden ekranlarda!
Et işleme tesisine şok baskın!
Et işleme tesisine şok baskın!
Kasadaki para az geldi
Kasadaki para az geldi
Cezaevinde 1 yılda 11 milyonluk kazanç!
Cezaevinde 1 yılda 11 milyonluk kazanç!
Adana’da kanlı gece!
Adana'da kanlı gece!
63 yaşında üniversiteden mezun oldu!
63 yaşında üniversiteden mezun oldu!
Zehirli şırınga ile kaçırıp tecavüz etti!
Zehirli şırınga ile kaçırıp tecavüz etti!
Daha Fazla Video Göster