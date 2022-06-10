10 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Zeynep Bastık ve Tolga Akış Edis yüzünden mi boşanıyor?
7 Temmuz 2021'de Çeşme'de menajer sevgilisi Tolga Akış ile evlenen pop müziğinin yükselen yıldızları arasında yer alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık boşanıyor iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Şoke eden ayrılığın perde arkası ise ortaya çıktı.