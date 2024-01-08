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Zehirli balon balığına dikkat! Rota değiştirdi

İHA
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Giriş: 08.01.2024 12:50
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle balon balığı rotasını İstanbul ve İzmir'e çevirdi. Balon balığı yenilebilir mi? Zehirli balon balığının tehlikeleri neler? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları uzmanına sordu.
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