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Zargana balıkları üzerinde öldürücü parazit türü keşfedildi! İsmini 'Adana' koydular

DHA
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Giriş: 19.04.2021 11:05
Güncelleme:19.04.2021 11:13
Adana'da zargana balıkları üzerinde ilk kez görülen öldürücü bir parazit türü keşfedildi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, parazitin ismini Adana’yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırıp literatüre kaydettirerek tüm dünyaya duyurduklarını açıkladı.
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