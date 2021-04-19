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Zargana balıkları üzerinde öldürücü parazit türü keşfedildi! İsmini 'Adana' koydular
Adana'da zargana balıkları üzerinde ilk kez görülen öldürücü bir parazit türü keşfedildi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, parazitin ismini Adana’yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırıp literatüre kaydettirerek tüm dünyaya duyurduklarını açıkladı.