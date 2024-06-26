26 Haziran 2024, Çarşamba
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Yürüyen merdivenlerde ölüm riski! Müdahale hayati önem taşıyor
Yürüyen merdivenlerin, günlük hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırdığı bir gerçek. Ama doğru ve dikkatli kullanıldığında. Çünkü, aksi halde ortaya çıkabilecek birçok olumsuzluk var. Özellikle çocuklar için ciddi tehlike barındırıyor. Uzmanlar, topuklu ayakkabı giyenler ve uzun saçlı olanların da çok dikkatli olması gerektiğini söylüyor.