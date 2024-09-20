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Yurtta hava durumu! Sağanak-heyelan-kar

Yurtta hava durumu! Sağanak-heyelan-kar

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 15:39
Bitlis ve Giresun'da etkili olan sağanak yağış heyelana yol açtı. Van'da ise sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İşte yurttan hava manzaraları…
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Yurtta hava durumu! Sağanak-heyelan-kar
Yurtta hava durumu! Sağanak-heyelan-kar
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