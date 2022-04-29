29 Nisan 2022, Cuma
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Yunanlar sosyal medyadan “Dolma bizim” dedi! Türk – Yunan mutfak savaşlarına bir yenisi eklendi
Baklava, döner, lokum, cacık, derklen Yunanlılar bu kez da sarma ve dolmaya sahip çıktı. "Bunlar bizim yemeğimizdir" dedi. Muhabirmiz Hatice Kübra Bal, Türk - Yunan mutfak tartışmalarını mercek altına aldı ve sarmasıyla ülke çapında ün yapan Ankara'nın Beypazarı ilçesine gitti. Sarma Yunanların mı Türklerin mi diye sordu. İşte cevaplar...