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Yunanistan'la hava ve karada sınırlar masada çözülür mü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2022 14:54
Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Ege'deki skandallarına yenisini ekledi. Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi, görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine radar kilidi attı. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, füze radar kilidi atılmasına yönelik olayların NATO Angajman Kuralları sistemine göre "düşmanca hareket" olarak ifade edildi. Konuyu canlı yayın konuğumuz Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ile detaylandırdık.
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