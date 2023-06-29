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Yunanistan şimdi de kokoreçi sahiplendi! “Kokoretsi” adıyla pazarladılar

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 09:38
Yunanistan şimdi de kokoreçi çaldı. Adını da Kokoretsi yaptı. Vatandaş ise "Kokoreç bizim yunanistan'a yedirmeyiz" dedi.
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