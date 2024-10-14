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Yüksekova'da yapılacak 100 yataklı hastanenin inşaat çalışmalarına başlandı

Yüksekova'da yapılacak 100 yataklı hastanenin inşaat çalışmalarına başlandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 09:22
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılacak 100 yataklı devlet hastanesinin inşaatı için kazı çalışmalarına başlandı.
Yüksekova’da 100 yataklı hastanenin çalışmalarına başlandı
Yüksekova'da 100 yataklı hastanenin çalışmalarına başlandı
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