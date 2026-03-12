CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Başkan Erdoğan Guterres'i kabul edecek
GündemBaşkan Erdoğan Guterres'i kabul edecek
Tahran'da sivil katliamı: ABD ve İsrail’in hedefindeki şehir savaş alanına döndü
Özel HaberTahran'da sivil katliamı: ABD ve İsrail’in hedefindeki şehir savaş alanına döndü
"Şehitlerimizin intikamını alacağız"
Dünya"Şehitlerimizin intikamını alacağız"
Ortadoğu’da gerilim hattı: İran’dan ABD ve İsrail’e rest
DünyaOrtadoğu’da gerilim hattı: İran’dan ABD ve İsrail’e rest
Dışişleri Bakanı Fidan'dan net mesaj: Her türlü senaryoya hazırız
GündemDışişleri Bakanı Fidan'dan net mesaj: Her türlü senaryoya hazırız
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan Guterres'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i karşıladı. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile baş başa görüştü

Gündemden Videolar

Küçük çocuğu alkol masasına oturttu!
Küçük çocuğu alkol masasına oturttu!
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran asıl füzelerini sona mı sakladı?
İran asıl füzelerini sona mı sakladı?
İsrail’e dron üreten Hindistan’daki tesiste “ölümcül yangın”
İsrail’e dron üreten Hindistan’daki tesiste “ölümcül yangın”
İslam Memiş altın için A Haber'de rakam verdi
İslam Memiş altın için A Haber'de rakam verdi
Emlak zengini Ramazan Arıkan cinayetinde çifte tutuklama
Emlak zengini Ramazan Arıkan cinayetinde çifte tutuklama