Yozgat'ta akılalmaz olay! 1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü! Video izle

Yozgat'ın Çandır ilçesinde Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Jandarma, Büyük'ü gözaltına aldı. Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı. Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.