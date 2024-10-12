12 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Yolun ortasına uzandı otomobilin altında kaldı!

Yolun ortasına uzandı otomobilin altında kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2024 20:55
İstanbul Bayrampaşa’da seyir halindeki bir sürücü, yolun ortasına uzanan alkollü adamı ezdi. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yolun ortasına uzandı otomobilin altında kaldı!
Yolun ortasına uzandı otomobilin altında kaldı!
Genç kadın uçuruma düştü mü, yoksa eşi mi itti?
Genç kadın uçuruma düştü mü, yoksa eşi mi itti?
Narin 3 dakika içinde mi katledildi?
Narin 3 dakika içinde mi katledildi?
Uçağın iniş sırasında lastiği patladı!
Uçağın iniş sırasında lastiği patladı!
Malatya’da şüpheli valiz paniği!
Malatya'da şüpheli valiz paniği!
Çanakkale’de yollar göle döndü cami minaresi yıkıldı
Çanakkale'de yollar göle döndü cami minaresi yıkıldı
Gençler neden suç işliyor?
Gençler neden suç işliyor?
Maralfalfanın ilk hasadı yapıldı
Maralfalfanın ilk hasadı yapıldı
Çorlu Deresi turkuaz renge büründü
Çorlu Deresi turkuaz renge büründü
Biga’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Biga'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Raylarda feci kaza: Yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Raylarda feci kaza: Yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Freni boşalan kamyon duvara vurarak durabildi
Freni boşalan kamyon duvara vurarak durabildi
Daha Fazla Video Göster