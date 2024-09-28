28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Yoldan geçen adamı vurdu: O anlar kamerada

Yoldan geçen adamı vurdu: O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2024 18:01
İstanbul Avcılar’da gece kulübüne sinirlenip silahla saldıran şahıs yolda geçen bir adamı da yaraladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken şahıslar kovalamaca sonucu Okmeydanı’nda polis tarafından yakalandı.
Nepal’de sel ve heyelan: 10 ölü 7 kayıp
Nepal'de sel ve heyelan: 10 ölü 7 kayıp
Salgın ve savaşlardan dolayı 6 yıl sonra evlenebildiler
Salgın ve savaşlardan dolayı 6 yıl sonra evlenebildiler
Taksi tepe lambasından uyuşturucu çıktı
Taksi tepe lambasından uyuşturucu çıktı
Gölette oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu
Gölette oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu
Kars’ta trafik kazası: 4 yaralı
Kars’ta trafik kazası: 4 yaralı
Oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu
Oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu
Yoldan geçen adamı vurdu: O anlar kamerada
Yoldan geçen adamı vurdu: O anlar kamerada
20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı tutuklandı
20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı tutuklandı
Çatı tadilatında çıkan yangın korkuttu
Çatı tadilatında çıkan yangın korkuttu
Siirt’te suç makinesi yakalandı
Siirt'te suç makinesi yakalandı
Husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Öğrencilerin kimlik bilgilerini bahis sitelerinde kullanmışlar!
Öğrencilerin kimlik bilgilerini bahis sitelerinde kullanmışlar!
Daha Fazla Video Göster