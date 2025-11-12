Yolda sohbet edenlerden müsaade isteyip iş yerini böyle kurşunladı

Bursa Yeşilyayla Mahallesi’nde bir maskeli saldırgan, restorana gelerek önce iki kişiyi kenara çekilmeye zorladı, ardından elindeki pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Kurşun sesleriyle panik yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

