Kavalı alınan sokak sanatçısı çatıya çıktı
Bakan Memişoğlu’ndan yerli üretim vurgusu
Sinir krizi geçiren genç kadın balkonundaki eşyaları yola fırlattı
Nahçıvan'a düşen İran dronunun görüntüsü A Haber'de
Trump İran’ın başına kimi getirmeyi hedefliyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kars’ta seyir halindeki araçta yangın paniği

Kars’ta seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Sürücünün durumu fark ederek aracı yol kenarında durdurması ve itfaiyeye haber vermesi faciayı önledi.

