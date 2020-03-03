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03.03.2020
Yolcu otobüsünde ortalığı birbirine kattılar! O anlar saniye saniye kaydedildi
Üsküdar - Şile arasında yolcu taşıyan özel bir şirkete ait otobüste öğrenciler ve otobüs görevlisi arasında uygulanan ücret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar otobüste bulunan diğer öğrenciler tarafından saniye saniye kaydedildi. Şikayet üzerine, öğrencilerden tarifede belirlenen ücretten fazlasını talep eden otobüs firması personeline 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı.
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