Yolcu otobüsünde ortalığı birbirine kattılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Üsküdar - Şile arasında yolcu taşıyan özel bir şirkete ait otobüste öğrenciler ve otobüs görevlisi arasında uygulanan ücret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar otobüste bulunan diğer öğrenciler tarafından saniye saniye kaydedildi. Şikayet üzerine, öğrencilerden tarifede belirlenen ücretten fazlasını talep eden otobüs firması personeline 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı.