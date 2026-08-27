Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te tarihi mesaj: "Hedefimiz için atımızın kuyruğunu bağladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" mesajı verdi. Erdoğan'ın konuşmasında kullandığı "Biz buraya adeta atımızın kuyruğunu bağlayarak geldik" ifadesinin Türk kültüründeki tarihî anlamı merak konusu oldu. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Burak Keskinci, bu ifadenin anlamını araştırdı. Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, "atın kuyruğunu bağlamak" geleneğinin Türk kültüründeki yerini anlattı.