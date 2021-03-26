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Yola çıkacaklara yoğun kar yağışı uyarısı! Bolu Dağı’nda son durum

İHA
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Giriş: 26.03.2021 21:54
Güncelleme:26.03.2021 21:54
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda mart ayında yağan kar yağışı etkisini arttırdı. Tipi halinde yoğun bir şekilde yağan yağış ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdrülüğü yola çıkacak sürücüleri uyardı. İşte son durum...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda tipi halinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle Düzce'nin Kaynaşlı, Bakacak ve Karanlıkdere bölgelerinde etkili olan sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Yoğun bir şekilde yağan kar nedeni ile ağır tonajlı araçlar kontrollü olarak dağa gönderilirken, karayolları ekipleri de yolun açık olması için 6 araçla sürekli kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan bölgede kar kalınlığı ise yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı.

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