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Videolar Yaşam Videoları Yoğurdun kaymağını alıyorlar yerine süt tozu ekliyorlar! Gerçek yoğurt nasıl anlaşılır? Katkısız yoğurt nasıl anlaşılır? Doğal yoğurt nasıl olur?

Yoğurdun kaymağını alıyorlar yerine süt tozu ekliyorlar! Gerçek yoğurt nasıl anlaşılır? Katkısız yoğurt nasıl anlaşılır? Doğal yoğurt nasıl olur?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2021 11:58
Güncelleme:24.07.2021 12:06
Bazı üreticiler Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan yoğurdun doğal kaymağını alıp, yerine süt tozundan hazırlanan kaymak koyuyorlar. Bu da yoğurdun besin değerini azaltıyor. Peki, doğal kaymaklı yoğurt nasıl anlaşılır?
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