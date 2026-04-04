İsrail Lübnan'da sivil altyapıyı hedef alıyor

İsrail işgal ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve çevresindeki Dahiye semtine gece boyunca saldırılar düzenlerken, katliamın boyutları ülkenin güney ve doğu bölgelerinde derinleşiyor. Özellikle sınır hattındaki köylerde buldozerlerle yıkım başlatan işgalci İsrail, stratejik köprüleri imha ederek Güney Lübnan’ı ülkeden izole etmeyi hedefliyor. Bölgedeki son durumu, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak en sıcak noktadan aktardı.