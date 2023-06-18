18 Haziran 2023, Pazar
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YKS'de sıra ikinci oturumda
Üniversiteye gidecek öğrenciler için maraton başlamıştı. Temel Yeterlilik Testi'nin ardından bugün ise alan Yeterlilik ve yabancı dil testleri yapılacak. Yine dün olduğu gibi bugün de nüfus müdülrükleri öğrenciler için açık olacak. A Haber ekipleri detayları aktardı.