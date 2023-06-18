18 Haziran 2023, Pazar
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YKS'de ikinci tur heyecanı! Manzara değişmedi! Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada
Üniversite adayları, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek için sabahın erken saatlerinde okul önlerinde beklemeye başladı. Avcılar'da sınava girecek bir öğrenci ise, sınava son anda yetişti. Kapılar kapandıktan sonra okul önüne gelen öğrenci, velilerin ısrarı sonucu, görevlilerin kapıyı açmasıyla içeri girdi.