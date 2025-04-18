18 Nisan 2025, Cuma
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Yine ehliyetsiz sürücü yine ölüm! Çarpan 17 ölen 13 yaşında
Kemal Taha Keskin, okuldaki derslerini bitirip arkadaşlarıyla birlikte evine dönüyordu. Ancak o sırada bir otomobilin çarpması sonucu, ikisi de yere savruldu. 13 yaşındaki Kemal Keskin, ne yazık ki bu kazada hayatını kaybetti, arkadaşı ise ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücünün 17 yaşında olduğu ortaya çıktı.