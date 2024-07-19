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Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Başkan Erdoğan'dan vatandaşa müjde: Ağustos ayı sonuna kadar ücretsiz...

Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Başkan Erdoğan'dan vatandaşa müjde: Ağustos ayı sonuna kadar ücretsiz...

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 15:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yıldız Sarayı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı'nın direnişin sembolü olduğunu vurgularken "Biz hazine değerindeki eserlerin kıymetini çok iyi bilemeyen bir milletiz." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Savarona'ya da kendilerinin sahip çıktığını vurgulayan Erdoğan, hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihi kucakladıklarını belirtti. Başkan Erdoğan vatandaşa bir müjde de vererek Yıldız Sarayı'nın Ağustos ayı sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini duyurdu. İşte detaylar...
Yıldız Sarayı Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Yıldız Sarayı Ağustos sonuna kadar ücretsiz
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