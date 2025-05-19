YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Müzik aslında müzikten çok daha fazlasıdır

Türk müziğinin köklü mirası geleceğe taşınıyor. YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla gerçekleşen "Gelenekten Günümüze Türk Müziği Çalıştayı" akademi ve sanat dünyasını bir araya getiriyor.

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