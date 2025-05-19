19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Müzik aslında müzikten çok daha fazlasıdır
Türk müziğinin köklü mirası geleceğe taşınıyor. YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla gerçekleşen "Gelenekten Günümüze Türk Müziği Çalıştayı" akademi ve sanat dünyasını bir araya getiriyor.