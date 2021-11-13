Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Deli Deli Küpeli filminin Hatice'si Melike Zobu'nun son hali görenleri şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Deli Deli Küpeli filminde oynayan Melike Zobu'nun yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı. Casus Hatice rolüyle tanınan efsane oyuncu Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı. Ekranlardan uzak, sakin bir hayat süren usta oyuncu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.