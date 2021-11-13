13 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Deli Deli Küpeli filminin Hatice'si Melike Zobu'nun son hali görenleri şaşırttı

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Deli Deli Küpeli filminin Hatice'si Melike Zobu'nun son hali görenleri şaşırttı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2021 13:43
Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Deli Deli Küpeli filminde oynayan Melike Zobu'nun yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı. Casus Hatice rolüyle tanınan efsane oyuncu Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı. Ekranlardan uzak, sakin bir hayat süren usta oyuncu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.
Okul çıkışı kavga eden liseli kızları erkek arkadaşları zor ayırdı
Okul çıkışı kavga eden liseli kızları erkek arkadaşları zor ayırdı
Deli Deli Küpeli filminin Hatice’si yıllar sonra ortaya çıktı
Deli Deli Küpeli filminin Hatice'si yıllar sonra ortaya çıktı
Ördüğü çoraplar askerlere dağıtıldı
Ördüğü çoraplar askerlere dağıtıldı
El freni çekilmeyen minibüs yokuş aşağı kaydı, olası faciayı dikkatli çalışan önledi
El freni çekilmeyen minibüs yokuş aşağı kaydı, olası faciayı dikkatli çalışan önledi
Marmaray’daki intiharın görüntüleri ortaya çıktı
Marmaray'daki intiharın görüntüleri ortaya çıktı
Jandarmadan sahte döviz basan kalpazanlara suçüstü operasyon kamerada
Jandarmadan sahte döviz basan kalpazanlara suçüstü operasyon kamerada
3 kardeşe 3 bin kişilik tek düğün
3 kardeşe 3 bin kişilik tek düğün
Arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları kopararak çaldı
Arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları kopararak çaldı
Beyoğlu polisinin yakaladığı 5 şüpheliden 2’si tutuklandı
Beyoğlu polisinin yakaladığı 5 şüpheliden 2’si tutuklandı
İstanbul Boğazı siste adeta kayboldu
İstanbul Boğazı siste adeta kayboldu
Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor
Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor
Antalya’da kuyumcuyu öldürüp Afyonkarahisar’da altınlarla yakalandı
Antalya’da kuyumcuyu öldürüp Afyonkarahisar’da altınlarla yakalandı
Daha Fazla Video Göster