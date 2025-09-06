Yeşilay Genel Başkanı Dinç’ten bağımlılıkla mücadele vurgusu

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde yaptığı açıklamada bağımlılıkla mücadelenin vatanı ve insanı korumak adına en öncelikli görevlerden biri olduğunu vurguladı. Çocukları ve gençleri bağımlılıktan uzak tutmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Dinç, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle her yıl milyonlarca öğrenci ve aileye ulaştıklarını söyledi. Okullarda yürütülen projeler, münazara yarışmaları, üniversite kampları ve festivallerle bağımsızlık kültürünü yaygınlaştırdıklarını aktardı. Türkiye genelinde 4 bine yakın eczane ziyareti yapıldığını ve eczacıların da mücadeleye dahil edildiğini belirtti. Toplumun her kesiminin bu mücadeleye ortak edildiğini söyleyen Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet sunduğunu hatırlattı. Türkiye genelinde 105 merkezde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının bağımlı bireylere destek verdiğini dile getirdi. Tütün bağımlılığında geriye gidiş yaşandığını ifade eden Dinç, Sağlık Bakanlığı ile yeni bir plan hazırladıklarını açıkladı. Kumar bağımlılığı konusunda ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında özel bir kurul oluşturulduğunu söyledi. Dinç, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok net ve etkili adımlar atılacak” dedi. Kilis Yeşilay’ın da yeni dönemde mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarla buluşacağını belirtti. Bağımlılıkla mücadelenin sadece Yeşilay’ın değil, tüm toplumun ortak görevi olduğunu sözlerine ekledi.

