Yeşil Vatan’ı koruma çalışmaları! Ormanlar gençleştirilerek geleceğe taşınıyor

Doğu Anadolu'da ormanlık alanlar gençleştiriliyor. Bu sayede hem yeşil vatan hem de yaban hayatı korunuyor. Yapılan çalışmalar sayesinden gençleşen ormanlar geleceğe taşınıyor.

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