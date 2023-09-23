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Yeşil Vatan’ı koruma çalışmaları! Ormanlar gençleştirilerek geleceğe taşınıyor

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 17:20
Doğu Anadolu'da ormanlık alanlar gençleştiriliyor. Bu sayede hem yeşil vatan hem de yaban hayatı korunuyor. Yapılan çalışmalar sayesinden gençleşen ormanlar geleceğe taşınıyor.
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