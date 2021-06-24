Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC! Yerli virüs aşısı ne zaman hazır olacak?

Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için 883 bin 384 gönüllü başvuruda bulundu. Peki yerli aşı ne zaman kullanıma hazır olacak? Sorunun cevabını aşının geliştirildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış A Haber canlı yayınında verdi.

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