24 Haziran 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC! Yerli virüs aşısı ne zaman hazır olacak?
Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için 883 bin 384 gönüllü başvuruda bulundu. Peki yerli aşı ne zaman kullanıma hazır olacak? Sorunun cevabını aşının geliştirildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış A Haber canlı yayınında verdi.