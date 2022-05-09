09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Yerde uzanan çocuğunu son anda kurtardı
Çocuğunu iş makinasının altında kalamaktan son anda kurtardı. Görüntüler Çin'de kayda geçti. Kepçeyi tamir ettiren sürücü yanlışlıkla gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun karşısındaki dükkanın bahçesine daldı. Bisiklet ve motosikleri ezdi. O sırada bir baba yerde uzanan çocuğunu son anda fark etti ve ani bir hareketle kurtardı.