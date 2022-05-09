09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yerde uzanan çocuğunu son anda kurtardı

Yerde uzanan çocuğunu son anda kurtardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2022 08:54
Çocuğunu iş makinasının altında kalamaktan son anda kurtardı. Görüntüler Çin'de kayda geçti. Kepçeyi tamir ettiren sürücü yanlışlıkla gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun karşısındaki dükkanın bahçesine daldı. Bisiklet ve motosikleri ezdi. O sırada bir baba yerde uzanan çocuğunu son anda fark etti ve ani bir hareketle kurtardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Metroda tekme tokatlı sigara içme kavgası
Metroda tekme tokatlı sigara içme kavgası
Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Yerde uzanan çocuğunu...
Yerde uzanan çocuğunu...
Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Afyonkarahisar’da 15 iş yeri yandı
Afyonkarahisar'da 15 iş yeri yandı
Bitlis’te Mayıs ayında kar yağdı! Çocuklar kızaklarına koştu
Bitlis’te Mayıs ayında kar yağdı! Çocuklar kızaklarına koştu
Trafik canavarı 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı
Trafik canavarı 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı
İzmir’de arkadaşlarını kurşuna dizerek katletmişti!
İzmir’de arkadaşlarını kurşuna dizerek katletmişti!
Sevgilisine o mesajı atıp kendine sıktı
Sevgilisine o mesajı atıp kendine sıktı
Feci kasis kazası! Otomobil takla atarak savruldu
Feci kasis kazası! Otomobil takla atarak savruldu
5 yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü!
5 yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü!
Daha Fazla Video Göster