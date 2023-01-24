Yenikapı – Sefaköy metro projesi başlamıyor

İstanbul'un en kalabalık ikinci ilçesi metro bekliyor. Ancak Yenikapı'dan başlayıp Küçükçekmece'de son bulacak Sefaköy metrosu için henüz kazma bile vurulmadı. Günde en az 70 bin insana hizmet vermesi planlanan metro hattını toplu ulaşımda birçok sorun yaşayan çevre sakinleri de dört gözle bekliyor.

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