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Yenikapı – Sefaköy metro projesi başlamıyor

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Giriş: 24.01.2023 08:49
İstanbul'un en kalabalık ikinci ilçesi metro bekliyor. Ancak Yenikapı'dan başlayıp Küçükçekmece'de son bulacak Sefaköy metrosu için henüz kazma bile vurulmadı. Günde en az 70 bin insana hizmet vermesi planlanan metro hattını toplu ulaşımda birçok sorun yaşayan çevre sakinleri de dört gözle bekliyor.
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Yenikapı – Sefaköy metro projesi başlamıyor
Yenikapı – Sefaköy metro projesi başlamıyor
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