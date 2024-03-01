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Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu

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Giriş: 01.03.2024 10:35
Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için istasyona gelen vatandaşlar yaşanan duruma isyan etti. Arıza devam ederken metro istasyonunda ise yoğunluk oluştu. O anları cep telefonuyla kayda alan bir vatandaş, "yine kirazlı metrosunda arıza oldu. Herkes bekliyor. Her şey çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.
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