Yeni Zigana Tüneli ile konforlu ulaşım

Yeni Zigana Tüneli, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlıyor. Tünelden, hizmete girdiği 3 Mayıs 2023'ten beri iki milyondan fazla araç geçti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.

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