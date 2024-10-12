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Yeni nesil rapçilerin para aklama sistemi

Yeni nesil rapçilerin para aklama sistemi

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 14:20
Şarkılarında uyuşturucuya özendirdikleri gerekçesiyle birçok rapçi gözaltına alınmış bazıları tutuklanmıştı. Ancak işin bir de başka boyutu var. O da kara para aklama. Bakın son dönemde piyasaya yeni çıkan rapçiler üzerinden nasıl kara para aklanıyor?
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Yeni nesil rapçilerin para aklama sistemi
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