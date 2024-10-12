Yeni nesil rapçilerin para aklama sistemi

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdikleri gerekçesiyle birçok rapçi gözaltına alınmış bazıları tutuklanmıştı. Ancak işin bir de başka boyutu var. O da kara para aklama. Bakın son dönemde piyasaya yeni çıkan rapçiler üzerinden nasıl kara para aklanıyor?

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