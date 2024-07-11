Yaz enfeksiyonu salgın gibi! Mide bulantısı, kusma, ishal... Norovirüs semptomları neler? Canlı yayında kür tarifini verdi: Bu yiyeceklerden uzak durun

Mide gribi olarak bilinen yaz hastalığında artış görülüyor. Peki belirtiler neler? Nasıl önlem alınmalı? Hangi yiyeceklerden uzak durulmalı? Uzman Dr. Ayça Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kaya, bu hastalıkla karşılaşanlara iyi gelecek kür tarifi verdi.

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