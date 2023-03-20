Yayla evleri kar altında

Kar ve tipi nedeniyle 3.5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunda kar temizleme çalışmaları başladı. 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evler de beyaz örtünün altında görünmez hale geldi.

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