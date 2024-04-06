06 Nisan 2024, Cumartesi
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevresinde etkili olan sis havadan görüntülendi
Asya ve Avrupa kıtalarını karayoluyla 3'üncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevresinde etkili sis bulutları dron ile görüntülendi. Köprünün bir tarafının sis bulutları arasında kaybolduğu görülürken, ortaya çıkan manzara izleyenleri hayran bıraktı.