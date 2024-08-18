18 Ağustos 2024, Pazar
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Yatağan'daki orman yangını dolayısıyla 3 köy için boşaltma kararı alındı
Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ederken, Yatağan'da etkisini artıran alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle yetkililer, Yatağan'da bulunan 3 köy için boşaltma kararı aldı.