Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldürmüştü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra yaşlı adamı demir çubukla döverek öldüren sanık hakkında, Cumhuriyet savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Benim işlediğim cinayet bile değil. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki" dedi.