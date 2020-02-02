02 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
02.02.2020

Yaşlı adam ve kadının kavgası otobüsü karıştırdı! O anlar kamerada |Video

İstanbul Ataşehir’de seyir halinde olan halk otobüsünde bulunan iki yaşlı yolcu arasında kavga çıktı. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Ataşehir'de Kayışdağ mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seferini yapan bir otobüsün içerisinde 2 yaşlı yolcu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Tartışma ile başlayan kavga hakaretler ile büyüdü. Yaşlı yolcular birbirinin üzerine yürümeye çalışırken, devreye diğer yolcular girerek kavgayı ayırdı.

KÜFÜR VE HAREKETLER HAVADA UÇUŞTU! O ANLAR KAMERADA

Tartışan 2 yaşlı yolcu vatandaşlar ayırdıktan sonra otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan otobüste yaşlılar tartışıyor, kavgaya tutuşan yaşlıları yolcular ayırmaya çalışıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yaşlı adam ve kadının kavgası otobüsü karıştırdı
Yaşlı adam ve kadının kavgası otobüsü karıştırdı
Manisa'da yaşanan son deprem korkuttu
Manisa'da yaşanan son deprem korkuttu
Manisa'da art arda artçı depremeler yaşandı
Manisa'da art arda artçı depremeler yaşandı
Koronavirüsten korunmanın doğal formülü
Koronavirüsten korunmanın doğal formülü
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Bingöl'de korkutan anlar kamerada!
Bingöl'de korkutan anlar kamerada!
Malatya'daki hastanede deprem paniği kameralara yansıdı!
Malatya'daki hastanede deprem paniği kameralara yansıdı!
Aç kalan köpek bakın karnını doyurmak için ne yaptı
Aç kalan köpek bakın karnını doyurmak için ne yaptı
Yolcu otobüsünde yürekleri ağza getiren olay! Saniyelerle...
Yolcu otobüsünde yürekleri ağza getiren olay! Saniyelerle...
Elazığ yine sallandı artçılar vatandaşları sokağa döktü
Elazığ yine sallandı artçılar vatandaşları sokağa döktü
Skandal görüntüler sonrası o öğretmen açığa alındı
Skandal görüntüler sonrası o öğretmen açığa alındı
Nazlı'dan acı haber
Nazlı'dan acı haber
Daha Fazla Video Göster