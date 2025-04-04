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Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu!

Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 19:00
Olay saat 13.00 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi İlçesi Saraylar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş hanında esnaflık yapan yakınlarına ziyarete gelen Ziya Ertuna (86), abdest almak için yakınlarının yanından ayrıldı. Uzun süre geri dönmeyen Ertuna'yı merak eden yakınları kontrol etmek için gittikleri lavaboda yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yaşlı adamı bulan yakınları hemen 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri üzerine yaşlı adamın hayatını kaybetti belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ziya Ertuna’nın cansız bedeni ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
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Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu!
Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu!
Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu!
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