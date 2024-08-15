16 Ağustos 2024, Cuma
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Yaşlı adam balkondan düştü! Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Tekirdağ’ın Cemaliye Mahallesi Dere Meydanı mevkiinde feci kaza meydana geldi. Yurt dışından geçici süreyle ziyarete gelen oğluyla tek başına yaşadığı evde bulunan Suad Tunalı (88), apartmanın 1. katındaki ikamet balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple metrelerce yüksekten beton kaldırımın üzerine düştü.