27 Aralık 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yasaklı köpek ırkları tehlike saçıyor! Pitbull köpekler neden saldırıyor?
Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki bir çocuğun saldırıya uğraması sonrası yeniden gündeme gelen pitbull köpekler neden tehlike arz ediyor ve nasıl beslenmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Beykoz Belediye Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir değerlendirdi.