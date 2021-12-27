Yasaklı köpek ırkları tehlike saçıyor! Pitbull köpekler neden saldırıyor?

Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki bir çocuğun saldırıya uğraması sonrası yeniden gündeme gelen pitbull köpekler neden tehlike arz ediyor ve nasıl beslenmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Beykoz Belediye Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir değerlendirdi.

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