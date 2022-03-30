30 Mart 2022, Çarşamba
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Yasak aşkı satır satır yazmış! Sosyal medya mektuptaki aile sırrını konuşuyor
New York'ta yaşamını sürdüren Chelsey Brown'ın eline geçen seneler öncesine ait bir mektup, genç kadını çıkmaza soktu. Mektupta yazanları açıklayıp açıklamamakta kararsız kalan genç kadın, tüm bu olanları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Peki binlerce kullanıcının peş peşe yorum yaptığı bu paylaşımın ardından neler oldu?