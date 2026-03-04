CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi

Artvin-Şavşat Karayolu’nda meydana gelen heyelanda yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

