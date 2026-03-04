CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Bodrum FK kritik virajda: İç sahada iki maç tek hedef galibiyet
SporBodrum FK kritik virajda: İç sahada iki maç tek hedef galibiyet
Selimiye Camii’nde Ramazan mahyası değişti
YaşamSelimiye Camii’nde Ramazan mahyası değişti
Fatma Nur öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YaşamFatma Nur öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi
YaşamArtvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi
Türkiye'den sağduyulu diplomasi trafiği
Özel HaberTürkiye'den sağduyulu diplomasi trafiği
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

İsrail: Tahran'da Rus yapımı bir Yak-130 uçağı düşürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait F-35I savaş uçağının, Tahran semaları üzerinde Rus yapımı İran savaş uçağı Yak-130'u düşürdüğünü bildirdi.

Gündemden Videolar

Tel Aviv'de siren sesleri! İran İHA'ları İsrail'i vuruyor
Tel Aviv'de siren sesleri! İran İHA'ları İsrail'i vuruyor
İran'dan misilleme: İsrail'de yoğun saldırı alarmı
İran'dan misilleme: İsrail'de yoğun saldırı alarmı
Devrim muhafızları hedefte! İran’a “dönüştürme” operasyonu ve körfez planı
Devrim muhafızları hedefte! İran’a “dönüştürme” operasyonu ve körfez planı
Orta Doğu'da sıcak saatler
Orta Doğu'da sıcak saatler
Dubai'deki ABD Konsolosluğu vuruldu
Dubai'deki ABD Konsolosluğu vuruldu
İran’ın direnişi dengeleri değiştirdi I A Haber'de çarpıcı analiz
İran’ın direnişi dengeleri değiştirdi I A Haber'de çarpıcı analiz
Dubai'de ABD Konsolosluğu'nun vurulma anı ortaya çıktı
Dubai'de ABD Konsolosluğu'nun vurulma anı ortaya çıktı