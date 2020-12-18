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Yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili ne kadar oldu? Öğrencileri nasıl etkileyecek? Uzman isim değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 18.12.2020 13:22
Güncelleme:18.12.2020 13:40
Milli Eğitim Bakanlığı salgın dönemine ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Eğitim takvimi ve yöntemlerinde bazı değişikliklere gidildi. Peki yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili ne kadar oldu? Son değişiklikler öğrencileri nasıl etkileyecek? Eğitim uzmanı Derya Kargılı A Haber'de değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı salgın dönemine ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Eğitim takvimi ve yöntemlerinde bazı değişikliklere gidildi. Peki yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili ne kadar oldu? Son değişiklikler öğrencileri nasıl etkileyecek? Eğitim uzmanı Derya Kargılı A Haber'de değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili bazı düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İSTEĞE BAĞLI OLARAK SINAVLARA KATILABİLECEK

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibarıyla bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

Karne dağıtımları, 22 Ocak 2021'den itibaren eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

Ayrıca, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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