19 Kasım 2023, Pazar
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Yarış motoru sürücüsünün feci ölümü
Kaza, 14.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buğra Sayın (21) idaresindeki 06 CCH 848 yarış motoru, viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen motor refüjdeki ağaca çarptıktan sonra savruldu. Çarpmanın şiddetiyle motor sürücüsü Buğra Sayın hayatını kaybederken, cenazenin vücut bütünlüğü bozuldu. Yolda sürüklenen motor ise yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.