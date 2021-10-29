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Yargıtay’dan topuklu ayakkabı kararı! İş kazası sayılır mı?

A Haber
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Giriş: 29.10.2021 09:03
Yargıtay benzer davalarda emsal olacak önemli bir karara imza atmıştı. İş yerinde topuklu ayakkabı giyince düşen kadın, mahkemeye başvurdu. Yargıtay olayı iş kazası olarak değerlendirdi. A Haber ekipleri de bu konuyu vatandaşlara sordu ve uzmanından değerlendirme aldı. İşte tüm detaylar…
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