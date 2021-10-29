29 Ekim 2021, Cuma
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Yargıtay’dan topuklu ayakkabı kararı! İş kazası sayılır mı?
Yargıtay benzer davalarda emsal olacak önemli bir karara imza atmıştı. İş yerinde topuklu ayakkabı giyince düşen kadın, mahkemeye başvurdu. Yargıtay olayı iş kazası olarak değerlendirdi. A Haber ekipleri de bu konuyu vatandaşlara sordu ve uzmanından değerlendirme aldı. İşte tüm detaylar…